時序即將進入五、六月梅雨季，氣象達人彭啟明表示，目前台灣北方有波狹長的滯留鋒面發展，佈滿閃電，且閃電列車的長度超過2300公里，表示梅雨訊號真的來了，等到閃電列車駛到台灣帶來暴雨，就是大家要小心防備的時候。

台灣北方的滯留鋒面閃電綿延2300公里。(翻攝自 彭啟明臉書)

彭啟明今天在臉書指出，雖然北方的梅雨滯留鋒面暫時不會到台灣，不過在「閃電列車」駛向台灣前，可以先提早做防災準備，「每年都會經歷非常多次的暴雨，千萬不要被動地從損失中找到經驗」。

氣象局長鄭明典也在臉書提到，春季的副熱帶高壓慢慢增強，在梅雨季前副熱帶高壓已增強且西伸入南海，等到中南半島因為太陽加熱，逐漸變成低壓區，低壓擴張到南海，就是台灣西南季風建立的階段，「所以梅雨季前常會有一段高溫的日子，梅雨的開始也就會有很明顯的天氣差異」。

至於近日天氣，彭啟明表示，今天仍持續炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，類似天氣持續到周四（28日），周五（29日）下半天逐漸轉為偏東北風，北部、東半部略降溫轉涼，水氣增多，天氣轉不穩定，周日（5月1日）起全台各地的雲量增加，降雨機率高，北部、東部易有陣雨，中南部容易有午後雷雨，持續到下周一、二（5月2、3日），因此周六至下周一的 五一連假後兩天都是濕涼、容易有雨。