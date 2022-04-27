foodpanda今（27）日首度公佈亞太區「社會影響力報告」，盤點孟加拉、柬埔寨、香港、寮國、馬來西亞、緬甸、巴基斯坦、新加坡、台灣、泰國、菲律賓等營運市場的企業社會責任實踐，分享在疫情翻轉生活樣貌的同時，面對經濟、社會及環境永續的挑戰，foodpanda如何發揮平台影響力，積極運用創新思維、數位化工具，聚焦「夥伴關懷」、「人才賦能」、「永續共榮」三大面向推動產業發展、促使社會共好。

foodpanda執行長Jakob Sebastian Angele表示，foodpanda自2012年創立以來，秉持每日進步1％為目標，持續透過科技優化產品體驗，幫助合作夥伴克服環境挑戰穩定生計，同時為商家、外送夥伴及消費者打造多元蓬勃的外送產業鏈，為社會帶來正面影響。

foodpanda集結當地政府、商家、外送夥伴等多方資源攜手應對疫情所帶來的影響。自2021年起，foodpanda投入近2,900萬美金支持亞太地區的中小型餐飲企業，包含利用數位工具協助商家擴大收入來源、開拓新客源，亦提供合作費用減免和其他救濟措施，盡可能減少疫情對餐飲產業的衝擊。除一般餐飲店家，馬來西亞、菲律賓、泰國及台灣更成功輔導傳統攤商或傳統市場上線平台。台灣疫情於2021年 5月爆發以來，民眾減少出門意願，嚴重衝擊傳統市場攤商生計，foodpanda台灣於2021年 7月起攜手台北市政府力推「數位菜市場」，輔導攤商數位轉型，截至2021年底傳統市場外送服務即涵蓋台北市90％人口，其中更有攤販表示加入foodpanda後，提升3 至4 成業績，不僅幫助攤商度過疫情危機，也減少民眾上街採買之風險，齊心抗疫。

因應疫情對就業市場的衝擊，foodpanda於疫情期間在亞太地區總計創造逾37萬個外送夥伴就業機會，並額外投資600萬美元於外送夥伴福利，包含保險、道安課程及購車補助等。foodpanda台灣更打造「外送夥伴360安心計畫」，提供24小時全時段保險，並定期開設道路安全課程，2021年總計舉辦33場巡迴課程、累積逾650名夥伴參與，以保障夥伴及用路人的安全。foodpanda亦攜手全台12,000間特約店家提供夥伴免費飲水補給、充電、廁所及專屬優惠；更於疫情期間發放防疫包並推出可即時查詢的「廁所地圖」，建立更友善且安全的工作環境。

除了努力維持外送服務動能，外送夥伴在疫情期間成為多數家庭的重要幫手，大幅降低民眾外出染疫風險，foodpanda也投入超過50萬美金協助政府齊心抗疫，透過零接觸且即時的外送服務，提供醫護及弱勢族群食品、防疫必需品以及醫療用品。foodpanda台灣更號召外送夥伴將愛心化為行動，為當時疫情熱區的獨居長者每日送餐，解決疫情期間社工服務暫停的棘手問題。

foodpanda致力打造多元共融的外送平台，積極提升亞太區女力經濟水平，並創造亮眼成績，2021年女性外送夥伴增加近2倍，也協助女性創業的店家獲得穩定收入。foodpanda台灣積極實現職場平權並培養女性領導人才，總公司有近6成為女性員工，高階管理團隊中亦有50％為女性主管，而外送夥伴中亦有近3 成為女性。foodpanda期許建立更友善包容的職場環境，為女性提供無後顧之憂的工作空間。

同時，foodpanda更持續致力於人才培育，從語言、工作能力到職涯發展，規劃完整的培訓制度。看好台灣科技人才潛力，2021年宣布於台灣成立亞太數據科技支援中心，今年初更斥資6 億元台幣，擴編為全球創新應用研發基地，展現對台灣科技軟實力的肯定，並帶領台灣人才躍上國際舞台，已有多項App新應用計畫正在籌備中，期許持續優化消費者體驗。

全球永續議題刻不容緩，foodpanda攜手合作商家、外送夥伴及消費者共同落實永續餐飲及垃圾減量，朝低碳未來邁進。具體行動包含：在2021年，foodpanda透過鼓勵消費者不索取免洗餐具的設定，減少使用超過9億份數的一次性餐具；pandamart熊貓超市及合作店家亦提供超過25,000種永續商品，讓消費者有更環保的選擇；同時鼓勵外送夥伴選擇自行車、步行或是電動車等更環保的交通方式進行外送，以減少運送過程中的碳足跡。

foodpanda台灣更創下外送業界新標竿，首創「環境友善店家」計畫，鼓勵餐飲業者透過包材減量、使用當地食材等各方面，共同響應環保。截至目前，前兩波評選逾300間「環境友善店家」通過審核！此外亦攜手政府單位、循環容器品牌「好盒器」分別於台南、台北展開循環容器外送，以落實源頭減廢，實現無痕外送，截至2021年Q3，已減少近3,000組一次性容器使用。foodpanda將持續拓展永續行動，號召外送夥伴、合作店家、消費者，共同串起永續外送鏈。