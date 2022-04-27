5月8日母親節即將到來，受近期疫情變化充滿不確定因素影響，許多消費者仍在觀望母親節聚餐該如何安排，飯店餐飲業則紛紛推出外帶套餐滿足民眾防疫考量的用餐需求，新竹豐邑喜來登大飯店於即日起至5月8日，推出中、西、日式母親節外帶5人餐及多款母親節蛋糕，4月29日前預訂母親節蛋糕並完成付款，可享85折早鳥優惠，陪伴媽媽在家防疫也能輕鬆享用母親節澎派大餐。

新竹喜來登表示今年因應防疫需求，持續推出母親節外帶組合餐，可透過飯店訂購專線或inline線上點餐平台一指選定，讓民眾防疫不外食也能安心享受飯店美味；新竹喜來登集合中、西、日式餐廳推出「母親節外帶組合餐」，「采悅軒中餐廳 中式5人餐」內含鮑魚干貝佛跳牆、上湯牛油海虎蝦、糖醋溜海石斑等8道中式經典料理，「迎月庭日式料理 日式5人餐」為帕克金沙黃金蝦、磯煮蝦夷鮑盛合壽司盤及本味鹽漬職人烤雞等7道和風珍餚，還有「盛宴自助餐廳 西式5人餐」提供美式燒烤豬肋排、蜂蜜芥末烤半雞、法式奶油焗龍蝦等7款豪華歐美式料理。

新竹喜來登於即日起至5月8日，推出多款母親節蛋糕，母親節期間限定「心馨相印 荔枝覆盆子慕斯蛋糕」以澎軟柔滑的香草舒芙蕾蛋糕搭配覆盆子、檸檬果凍夾層，再以法國荔枝果泥慕斯包覆，蛋糕底層選用法國頂級Weiss 70%巧克力製成沙布列餅皮，一口享受酸甜果香與可可香交織的味蕾饗宴，另有人氣暢銷「芒果生乳蛋糕」、「德式黑森林蛋糕」、「北海道雙層起士蛋糕」，4月29日前預訂且完成付款，並於指定時間取貨，即享蛋糕85折優惠。