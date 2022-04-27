檢調偵辦前康友董事長黃文烈吸金案期間，媒體報導前特偵組檢察官、律師鄭深元認為負責康友財報的會計師也應負責，劉姓女網友PO文指鄭不代表康友投資人，鄭提告妨害名譽，台北地檢署認為，康友案可受公評，27日將劉女不起訴。

曾為生技股王的康友-KY在2020年8月間傳出董事長黃文烈涉嫌吸金後潛逃出境，媒體報導律師鄭深元認為，負責康友財報的會計師應該要負起相關責任，劉姓女網友就在報導下方留言「代表康友投資人的鄭深元X」，「代表康友前董座黃文烈的鄭深元○」。鄭提告劉女涉嫌加重誹謗。

劉女辯稱，黃文烈當時還是康友公司代表人，只是落跑了，若鄭真的代表投資人，為何不告黃文烈，上網留言只是表達心聲。

檢方認為，康友屬可受公評之事，而鄭確曾受康友公司委任，劉女根據報導內容提出質疑，縱使內容令人不快，仍屬合理評論，受言論自由的保障，依罪嫌不足，將劉不起訴。