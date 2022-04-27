占地67公頃的台中中央公園，面積是台北市大安森林公園的2.58倍，台中市建設局在公園裡廣植一萬多棵樹木，近日更與國立自然科學博物館簽訂共同備忘錄，將聯手打造發展三大特色植栽區，作為中台灣育種基地，提供台中市行道樹或其他機關學校使用。

中央公園綠地空間創生，景觀環境再提升；目前公園內植栽約有1萬多棵樹木，原生種占約83％，為台中市植栽最多的聚落，成功復育豐富的動、植物多樣性生態。

建設局長陳大田表示，盼借重科博館在植物方面的經驗，攜手在生態景觀及環境復育上共同努力，打造特有植栽培育與採種基地。

陳大田說，未來在中央公園既有的基礎上，科博館將協助規畫園區整體植栽，將台灣特有種植物，種植在園區內與育種苗圃，並培訓公園專屬志工隊，導覽解說各種植栽知識。建設局則提供公園環境，讓科博館人員進行植物採種、育種、生態調查研究等，雙方還將共同舉辦環境教育相關活動。

建設局指出，期待透過長期合作，打造園區內的三大特色植栽區，包括大肚山原生植物區（味覺體驗區）、滯四濕池水生植物區，及遊客中心南側蘭嶼植物；未來公園北邊以常綠性喬木為主，南邊則為落葉性喬木。

在志工們持續記錄下公園內植物生態，將可作為後續研究用，成為園區永續性發展的重要基石，不但能發展成中部低海拔落葉及特有種植物的育種基地，也可望成為中部地區最重要的環境教育場域。