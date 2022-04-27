外交部今天宣布，日本自民黨青年局5月3日至7日將訪問台灣，訪團由自民黨青年局局長小倉將信眾議員率領共11人。在台期間將拜會總統蔡英文、副總統賴清德，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人，另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

日本自民黨青年局」訪團小倉將信眾議員擔任團長，其餘團員包括：鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。外交部對於小倉將信眾議員率團來台訪問，表達誠摯歡迎。

外交部發言人歐江安指出，小倉將信去年9月接任青年局局長以來，曾視訊出席我國立法院主辦的「開放國會論壇」，也曾就尼加拉瓜與我國斷交事在推特有力聲援我國，以具體行動表達對台灣的支持。

她說，日本自民黨青年局長期以來擔任對台交流的重要窗口，定期訪問台灣與我國各界就台日關係、國際局勢等議題深入交換意見；歷任局長多擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄及前首相安倍晉三均曾擔任自民黨青年局長。

外交部強調，在複雜多變的國際局勢下，台日雙方始終持續深化合作交流。此次日本自民黨青年局組團訪台，更加彰顯台日間的堅實友誼。相信小倉局長率團來訪，定能進一步深化台日雙方在各領域的夥伴關係。