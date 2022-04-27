近日網路群組流傳貌似中時新聞網網頁之新聞，中時新聞網鄭重聲明：此為不法份子偽造中時新聞網頁面散播假訊息，不僅違法、誤導大眾，更嚴重傷害本新聞網聲譽。中時新聞網（時訊公司）除已報警處理，並敬告各界勿轉傳此訊息，以免觸法。

用戶來函檢舉，假網頁偽造中時新聞網財經頻道及股市頻道旺得富頁面，並冠上中時新聞網記者及編輯之名，標題如：「智慧樹投資公司疑內線交易 遭金管會督察」、「《今日財經懶人包》法人卡位15檔雙率雙殺股」等等。中時新聞網（時訊公司）特此澄清此均為假訊息，並提醒用戶切勿相信及轉傳。