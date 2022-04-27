大S在上個月閃電宣布嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，男方隔天就跨海追愛飛來台見大S，不過，正在過新婚生活的小倆口，將隨著具俊曄下個月飛紐約表演而短暫分離，對此，大S經紀人向媒體證實此事，同時也透露大S屆時的行程。

具俊曄在3月中完成隔離，終於見到妻子大S，但剛開始過起新婚生活的小倆口，將隨著男方下個月飛紐約表演而短暫分離，根據《TVBS新聞網》報導，傳出具俊曄將在5月13日現身紐約知名夜店Mission Club演出，對此，大S經紀人證實此事，至於大S是否會愛相隨？經紀人則表示，大S不會同行，會在台灣照顧小孩。

具俊曄除了要飛紐約表演外，製作人詹仁雄日前也對外透露，已邀請具俊曄上選秀節目《原子少年Atom Boyz》，對此，大S經紀人則表示：「我們會按照自己的步調與規劃來進行，如果有適合的合作計劃並不會刻意排斥」，目前具俊曄的檔期則在協調中，將再視具俊曄從紐約回來的時程看是否能配合。

大S再婚後雖然相當低調，不過她一舉一動都備受矚目，詹仁雄也對外透露，大S整個人看起來小了10歲，根本回到少女的狀態，而當天見面時，他觀察到具俊曄和大S都用英文溝通，夫妻倆互動相當甜蜜。