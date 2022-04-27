婁峻碩遇疫情工作不減反增，預告年底出輯。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩今年上半年在戲劇上大放異彩，在《我吃了那男孩一整年的早餐》電影飾演男二表現亮眼，最近又接下一部戲劇及一部電影，讓他近來忙到不可開交，儘管疫情嚴峻讓活動接二連三取消，光是四、五月校園就被取消6 場，粗估損失25萬元，剛好拍戲工作填補空檔，讓他更感恩有工作機會，也為疫情一片不景氣中創造屬於自己的一片榮景。

而疫情嚴峻，平常就靠運動加強自身免疫力的婁峻碩透露也會多補充維他命，讓自己身體保持抵抗力滿滿的狀態，此外，由於拍戲接觸的人較多，劇組更嚴格規定每２到３天就一次快篩一次，讓最近常被「捅」鼻子的他苦笑說：「感覺鼻孔越捅越大！不過為了健康平安，值得啦！」

最近積極創作新專輯之餘，婁峻碩也開始構思之後專輯造型，以至於所到之處都常常對著鏡子沉思及猛拍照，也讓歌迷說他比女生還愛美，連女友凡凡都忍不住虧說：「我比較像「男友」，你根本是我的「網美」女友！」