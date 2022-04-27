根據國家中山科學研究院近日公布的射擊通報，4月20日、21日、22日，在東部九鵬基地實施最大彈道高度「無限高」實彈射擊。耶魯大學政治學博士郭正亮26日在《新西蘭華人電視台TV28》受訪時指出，這是雄二增程型的地對地導彈，要看量產的「量」有多大，若只有100枚還不足以震攝，因為中程飛彈如果是普通彈頭，也只是攻擊「點」。

他舉例，川普有一次對敘利亞一處機場發動攻擊，發射59枚戰斧飛彈，才完全摧毀機場。因此100枚飛彈如果只是普通彈頭，要摧毀兩個機場都有問題。而雄昇基本上是中程導彈，這真的就牽涉到彈頭和數量。

郭正亮特別提到，以前美國阻止台灣研發、也不願意對台出售中程飛彈，因為是攻擊性武器，中科院都是祕密在進行研發。美國售台的魚叉地對艦飛彈，射程只有80公里，是防禦性質，要對方軍艦越過台海中線才打得到。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

中科院試射雄昇中程飛彈，是否代表美國政策轉變？郭正亮分析，基本上有兩派，一派認為要有源頭打擊能力，這至少要有400公里射程，而且比較貴；另一派認為台灣國防預算永遠追不上對方，所以應該發展「不對稱戰備」，譬如無人機，此時可能連潛艦國造都會被認為沒必要，也才會傳出「刺蝟島」的說法。他的理解，台灣地對艦、地對空的飛彈非常多，稱台灣為「飛彈島」也可以。

郭正亮進一步說，美國想要在第一島鏈部署中程飛彈，到目前沒有任何國家贊成，以免成為標靶，韓國、菲律賓都說不，日本也沒有公開說「Yes」，台灣也不敢，所以就自己研發。