沙國宣布向Lucid採購10萬輛電動車 03:112022/04/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯26日宣布，未來10年將向電動車新創公司Lucid購買5萬至10萬輛電動車，Lucid獲選的原是該公司在沙國設有電動車組裝廠，年產能上看15萬輛。Lucid先前獲得沙國主權財富基金投資，這筆大單有助推升該公司營收。 新加坡商亞斯銳能源、凱勝綠能、能海電能簽三方合作，投資20億元，初期建置超過7000座電動車快充式充電樁 《國際產業》防起火 Ola召回1441輛電動機車 #Lucid #沙國 #萬輛電動車 #電動車 #沙烏地阿拉伯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰助攻電動車銷量 國內電動車ETF規模衝破447億 13:452022/04/27 財經 全球科技基金堅韌 後市帶勁 04:102022/04/26 投資理財 寧德時代電動車電池市占超過韓3巨頭總合 韓媒：電池戰全面打響 17:492022/04/25 兩岸 《基金》2月全球電動車市場銷售年增逾9成 長線利多浮現 12:092022/04/25 財經 《國際產業》利空大刀一揮 LGES淨利腰斬 11:282022/04/27 財經 聯電日本子公司 擴展車用功率半導體 04:102022/04/27 財經焦點 奧義攜菱鏡 建構車聯網資安生態系 04:102022/04/27 投資理財 卡哇依！淡水赫見未來感皂皂車 阿公阿嬤超趴 網：圓青春夢 12:582022/04/23 社會 《基金》高油價高物價 半導體受惠族群攏底這 12:102022/04/27 財經 電動車發燒 貿協CEO專班開課 04:102022/04/23 財經要聞 CBAM實施在即 台灣碳資產 推動零碳排生態圈 04:102022/04/22 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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