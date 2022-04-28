沙烏地阿拉伯26日宣布，未來10年將向電動車新創公司Lucid購買5萬至10萬輛電動車，Lucid獲選的原是該公司在沙國設有電動車組裝廠，年產能上看15萬輛。Lucid先前獲得沙國主權財富基金投資，這筆大單有助推升該公司營收。