「宇宙人」樂團近期推出新專輯《理想狀態》，此次接受本報邀請身穿印花單品大玩時尚，向來擅長營造音樂與畫面感的他們，還為大合照三套新裝分別對應一首歌當造型主題曲，拍照兼打歌，還透露把造型服當私服的趣事。

宇宙人左起方Q身穿Daniel Wong 藍色印花西裝套裝搭配HOGAN H580白色皮革休閒鞋，1萬8300元、小玉以Paul Smith服飾展現率性氣質、阿奎以MSGM亮色系襯衫搭配HOGAN H601撞色休閒鞋1萬8300元，展現與過去較為不同的服裝風格。（攝影/石智中、服裝/MSGM、Daniel Wong 、Paul Smith、鞋/HOGAN）

貝斯手方Ｑ以「無所事事」作身上造型的主題曲，選穿Daniel Wong亮藍色西裝並笑說，看似貴氣的裝扮，讓自己想像起不用打掃、供人服侍、無所事事的生活；主唱小玉則認為，身上Paul Smith的向日葵襯衫度假感十足，與「藍色的你」MV中的海洋場景很搭配；吉他手阿奎表示，MSGM的服裝讓他想起專輯中的「自己來」結合放克、嘻哈元素的曲風。

宇宙人貝斯手方Ｑ以「無所事事」作為身上造型的主題曲，因看似貴氣的裝扮，讓他想像起早上不用打掃、供人服侍、無所事事的生活。（攝影/石智中、服裝/Daniel Wong）

不過回歸聊音樂，曾直言「這是張自私的專輯」的小玉說，專輯寫入了他們的私心，書寫平時的日常甚至是牢騷。在MV方面各個都畫面感十足，如講述日常、十分生活化的「自己來」、科幻感的「我還繞著你旋轉」、以喬遷派對打造的「你的樣子」，原來在寫歌時他們就已經在構思MV內容，小玉表示:「我寫每首的時候都是以會拍MV的前提進行，寫的時候就會有畫面。」過去參與網路節目錄製時，即使是以充氣娃娃為題，也寫的畫面感十足，可見其創作功力。

宇宙人主唱小玉認為/Paul Smith的向日葵襯衫度假感十足，與「藍色的你」MV中的海洋場景很搭配。（攝影/石智中、服裝/Paul Smith、鞋/HOGAN）

距離發行上一張專輯已隔五年的他們也漸漸找到自己的理想狀態、生活步調，平時在家放空喜歡把旅遊紀實節目、電影、紀錄片當BGM播放，其中家中以日式裝潢為主的小玉，喜歡播放是枝裕和電影假裝自己身在日本。

宇宙人吉他手阿奎表示平時多走低調簡約路線，SPORT b.的這套造型便是平時會穿的風格。攝影/石智中、服裝/、鞋/HOGAN）

三人平時演出服多走清新路線，但他們也時常將演出服作為私服使用，方Ｑ與小玉表示:「我們的演出服除了舞台裝，還有休閒一點的，平常就會把它拿來混搭。」而個性較為低調內斂的阿奎，平時則多以簡約、深色系服裝搭配球鞋、帆布鞋為主，正巧與身穿MSGM亮黃色襯衫的造型完全相反。宇宙人演唱會原訂於原訂5月7日、14日在台北、高雄流行音樂中心舉辦《The Moment! 宇宙人理想狀態演唱會》，但因近來疫情嚴峻，審慎評估後決定延期，確切日期日後公布於宇宙人官方臉書粉專。

MSGM人魚印花短袖衛衣，1萬4300元。（MSGM提供）

MSGM穿孔貝殼印花襯衫(藍黑)，1萬1800元。（MSGM提供）

HOGAN 3R藍色環保塑料男士休閒鞋，1萬8000元。（HOGAN提供）