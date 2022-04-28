影／大佳河濱公園火燒車 計程車內驚見1具焦屍 12:182022/04/28 中時新聞網 高佩琦 、中時、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大直橋下計程車起火，驚見車內有一具焦屍。（翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市消防局28日上午10點48分獲報，指大直橋下有一輛計程車起火，緊急派遣4輛水箱車、11員前往撲救，火勢撲滅後，警消赫然發現後座有一具焦屍，死者的性別年齡都已無法辨識，警方目前正在調查死者身分及起火原因中。 影片曝光 大佳河濱公園火燒車 車內有1焦屍（翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台 訂閱影音： 中時新聞網 北市大直橋下一輛計程車起火燃燒，驚見車內有一具焦屍。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市大直橋下一輛計程車起火燃燒，驚見車內有一具焦屍。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市大直橋下一輛計程車起火燃燒，驚見車內有一具焦屍。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 警方調閱監視器畫面發現，該輛計程車在10點41分開進大直橋下的河濱公園，7分鐘後車輛就開始冒煙，隨後瞬間起火燃燒吞噬整車，期間並無人靠近該車。 警方根據車籍資料，查出車主是一名69歲吳姓男子，將聯繫其家屬以確認死者身分。 桃園愛心計程車難叫 再添156輛 蝦皮購物4／18請你免費搭計程車 再狂灑20元購物金、免運券 #計程車 #大佳河濱公園 #焦屍 #火燒車 #灰燼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫院千金光腳搭計程車 腳貼臉問「香不香」司機氣炸開告 10:022022/04/21 社會 宜蘭4輛聯結車陷火海狂燒！車頭慘成廢鐵黑煙竄天 14:282022/04/10 社會 她搭計程車要求退費還暴怒 網友秒起底：曾闖殯儀館跟家屬要錢 12:382022/04/22 社會 西屯停車場暗夜起火狂燃 福特、Mini遭燒成廢鐵 08:542022/04/19 社會 鐵漢柔情！報廢前...男下跪磕頭告別「8年開80萬公里」計程車：謝謝養活全家 11:192022/04/15 兩岸 減輕負擔 花蓮身障者愛心計程車補助額度調升至70％ 14:282022/04/27 生活 影／運將高架橋「蛇行飄移」撞護欄 駕駛怕爆不敢超車 18:532022/04/07 社會 品觀點｜疫情升溫！高雄市免費提供計程車司機快篩試劑 16:512022/04/20 生活 雙違規影像曝光！19歲女騎士雙載闖紅燈 遭提早左轉小黃撞飛 21:202022/04/27 社會 花蓮愛心計程車 補助上調至70％ 04:102022/04/28 地方新聞 烏女遭俄軍性侵殺害有證據！驚人死狀曝光 15:372022/04/27 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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