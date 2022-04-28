北市消防局28日上午10點48分獲報，指大直橋下有一輛計程車起火，緊急派遣4輛水箱車、11員前往撲救，火勢撲滅後，警消赫然發現後座有一具焦屍，死者的性別年齡都已無法辨識，警方目前正在調查死者身分及起火原因中。

影片曝光 大佳河濱公園火燒車 車內有1焦屍（翻攝自台灣新聞記者聯盟資訊平台

北市大直橋下一輛計程車起火燃燒，驚見車內有一具焦屍。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市大直橋下一輛計程車起火燃燒，驚見車內有一具焦屍。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市大直橋下一輛計程車起火燃燒，驚見車內有一具焦屍。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方調閱監視器畫面發現，該輛計程車在10點41分開進大直橋下的河濱公園，7分鐘後車輛就開始冒煙，隨後瞬間起火燃燒吞噬整車，期間並無人靠近該車。

警方根據車籍資料，查出車主是一名69歲吳姓男子，將聯繫其家屬以確認死者身分。