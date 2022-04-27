台中雙載車禍！19歲女騎士卡小黃車底 女後座噴路邊 21:202022/04/27 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市晚間發生兩名19歲女子共乘機車，與計程車發生車禍。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市北屯區今（27日）晚間8時許發生車禍意外，兩名19歲女子騎機車雙載，行經興安路一段、文心路四段路口時，與一輛計程車發生碰撞，女騎士卡在計程車下，後座女子則噴飛到路邊，警消接獲報到場搶救，所幸2人皆意識清楚。詳細事故原因，仍有待警方調查釐清。 實在命大！19歲女騎士台24線摔車 墜70公尺邊坡僅擦傷 屏東也有「腳交女」！她爛醉對運將討親親 國道上搶拉手煞車 #19歲 #後座 #路邊 #雙載 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推車逆向走路邊 6旬嬤遭撞噴飛 騎士肇逃警追緝 17:022022/04/24 社會 嘉義男子臨停橋邊看風景拍照 機車男撞車尾身亡 15:592022/04/25 社會 蝦皮驚見販售打滿3劑小黃卡！標榜真假難辨、快速通關 11:312022/04/24 生活 6旬男開車疑癲癇 衝進路旁檳榔攤再撞車 10:222022/04/26 社會 時隔12年 公車再度開進官田六雙地區 14:422022/04/26 寶島 淡水公車衝上人行道 無辜老翁路邊等車慘挨撞 13:092022/04/25 社會 世界最高齡人瑞辭世 日阿嬤享嵩壽119歲 生前曝長壽3大秘訣 13:572022/04/25 國際 影》120萬BMW重機 慘遭19歲騎士「鬼切」擊落 警方這樣說 19:062022/04/25 社會 他違停橋邊看風景 害無辜騎士撞車斷魂獲緩刑 08:402022/04/26 社會 網拍偽造小黃卡疫苗貼紙 警於新北板橋逮1男 20:292022/04/24 社會 影／怕曬躲陰影！三寶騎士路中央停車 後座女童嚇瘋狂尖叫 11:302022/04/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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