台中市北屯區今（27日）晚間8時許發生車禍意外，兩名19歲女子騎機車雙載，行經興安路一段、文心路四段路口時，與一輛計程車發生碰撞，女騎士卡在計程車下，後座女子則噴飛到路邊，警消接獲報到場搶救，所幸2人皆意識清楚。詳細事故原因，仍有待警方調查釐清。