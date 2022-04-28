不少人在運動前後都有喝運動飲料的習慣，對此三峽恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻提醒，無論運動飲料還是能量飲料，都有適合飲用的時間，喝對了可以增加運動表現，若是喝錯時間，就可能導致發胖，甚至身體脫水。

高銘鴻醫師在臉書粉專發文介紹，運動前30分鐘適合喝能量飲料，因為內含咖啡因，可以使人在運動中更專注、提神，另外還含有好吸收的葡萄糖，可以迅速提供身體能量來運動，而裡面添加的營養劑，像是牛磺酸，能夠減少焦慮、提高氧氣利用率；但要切記，不要在運動中喝能量飲料，因為咖啡因有利尿功能，在運動時補充容易脫水，使身體恢復較慢。

而運動後則適合飲用運動飲料，因為其中含有的電解質能補充流汗失去的鹽分、幫助水分吸收進身體，還可以防止抽筋，而內含的糖分則可以補充運動所消耗的肝醣，運動完30分鐘內喝就能恢復體力；不過只有在運動超過1個小時，且有明顯的喘與流汗才需要補充運動飲料，若是運動強度不夠的話，反而容易喝進多餘糖分和熱量。

高銘鴻醫師最後也提醒，最好的飲料其實還是水，且隨時隨地都可以喝，但在做完長時間運動後，像是鐵人三項、馬拉松等，因為身體已經流很多汗，有點處於脫水狀態，若是大量飲水而不補充鹽分，就可能造成體內「慢性水中毒」，嚴重的話會突然昏倒，極端情況下甚至有機會致死，所以這種情況還是要喝運動飲料比較適當。