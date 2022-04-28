賴清德對參與座談的學生說，其實成功不難，成功的路上並不壅擠，因為堅持的人並不多，說完讓學生笑聲不斷。（吳佩蓉攝）

賴清德會後與學生遊戲互動，歡笑聲不斷。（吳佩蓉攝）

副總統賴清德今天（28日）到宜蘭大學與學生分享成功之路，但座談會中不忘肯定也有出席座談會的宜蘭市長江聰淵，誇他任內前往美國職棒大聯盟堪薩斯市皇家隊主場擔任開球嘉賓，讓宜蘭市躍上國際舞台、善用文化深耕在地。賴清德也與學生暢談人生哲學、善用未來的趨勢「人工智慧」。

宜蘭縣長林姿妙昨天獲得國民黨提名，今天舉辦參選連任記者會，而江聰淵現在是宜蘭市長，同樣獲得民進黨徵召為縣長參選人；今天賴清德前來，江聰淵全程陪同，兩人互動談話頻繁，座談會結束後賴還請江搭上他的座車，一同離開宜蘭大學。

賴清德還沒有切入座談會的主題時，就先誇獎江聰淵；指江這幾年在宜蘭市設立幾米公車、阮義忠台灣故事館、宜蘭人故事館等，都是善用文化深耕在地，2017年還擔任美國職棒大聯盟，堪薩斯市皇家隊主場考夫曼體育場球賽的開球嘉賓，讓宜蘭市躍上國際舞台。緊接賴清德與學生分享自己的人生歷練。

賴清德對參與座談的學生說，其實成功不難，成功的路上並不壅擠，因為堅持的人並不多，說完讓學生笑聲不斷。他說，必須提醒學生們，現在遇到的挑戰比他那時候多很多，但正面來看機會也多很多！切記要具備一個本事，就是人工智慧，一定要善用。