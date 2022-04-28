華視新聞台接連出包，跑馬出現「共軍導彈襲台」、「大屯山爆發」等錯誤訊息後，又把行政院長蘇貞昌職銜誤寫成「總統」，民進黨立委劉櫂豪今（28日）表示，華視新聞台發生重大疏失，且內容甚至涉及到國安問題，NCC應嚴懲，此外還要重視假訊息防範、加強無人機連網資安。

劉櫂豪表示，華視為公廣集團，董事長、總經理等主要負責人雖應負起責任，但對於造成重大錯誤的主要人員，也應依法懲處，讓大家有所警惕，才能避免類似情形再發生。

劉櫂豪也說，境外勢力訊息戰，造成國內假訊息充斥，無論在社群媒體或電視媒體，NCC都應訂出防範機制，尤其電視新聞台是民眾主要接觸訊息的管道，若查證不嚴報導了假新聞，也應以同樣篇幅時間澄清，才能讓媒體自律確保事實查證的義務。

劉櫂豪指出，NCC近年來工作計畫之一「推動廣電媒體近用及識讀」，與廣電媒體、大專院校及相關民間團體共同辦理媒體素養教育訓練，協力推動全民媒體素養，加強公民媒體識讀能力，也是消弭假訊息影響力重要的作為；NCC應與教育部合作向下扎根提升國高中生媒體識讀能力。

他強調，NCC近期舉辦「5G軟體安全：超前部署、迎接挑戰 - 世界資安趨勢研討會」探討無人機的網路連網安全，針對無人機空拍監測畫面的資料安全，應確保資安，避免被侵入、竊取，影響國安。