華視新聞接連出包，引起閱聽眾不滿。國民黨立委鄭麗文指出，當發生前2次失誤後，行政院請NCC本於權責處理，但第3次失誤、稱蘇貞昌為總統的隔天，NCC主委陳耀祥前往立法院進行專案報告時卻說是「內部管控的問題」，還說「問題不嚴重，還沒有到撤照的地步」。她忍不住怒批簡直是「黃袍加身」，直言目前：新聞頻道一片綠油油的言論，不都是NCC一手縱容的結果嗎？

鄭麗文昨在臉書表示，繼先前華視新聞的跑馬燈字幕誤植「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」、「大屯火山爆發 岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭下大冰雹 市區交通大亂」等多則錯誤訊息後，華視圖卡又把蘇貞昌職銜換為「總統」，直言「根本就該馬上撤照關台！」

鄭麗文指出，前2次失誤發生後，華視代理總經理和董事長都已經下台表示負責，且行政院也請NCC本於權責處理，結果陳耀祥卻反而要立法院提出解決辦法，讓鄭麗文忍不住嗆「這樣的失誤，若換作是當年的中天電視台，早就被NCC火速撤照關台，哪有像華視這麼好康！」

鄭麗文認為，NCC應該像對待中天新聞台一樣平等的對待華視，「要怎麼慢慢改，都先從52頻道關台後再慢慢思考」，怒批「新聞頻道一片綠油油的言論，不都是NCC一手縱容的結果嗎？造成如此扭曲的媒體文化，NCC主委還不一起下台嗎？」