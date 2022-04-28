世界離岸風能論壇(World Forum Offshore Wind，WFO)為國際非營利組織，專注於推動離岸風電產業，協助產業發展、產業趨勢分析、技術/研究交流以及促進商機，WFO台北辦公室和紐約、漢堡、東京同步工作。WFO 28日與台灣經濟研究院簽署合作備忘錄(MOU)，未來將透過此一合作管道，促進與協助台灣離岸風電產業發展與走向國際市場的新機會。

此項簽署由WFO在臺灣代表蔣大巍及台經院副院長左峻德代表，丹麥商務辦事處長柏孟德(Director Mr. Bo Monsted)，以及台灣風能協會(TWEA)理事長簡連貴見證。

WFO成立於2018年，已有超過70家國際離岸風電相關業者加入會員。台經院表示，「2050淨零排放」為國際趨勢，臺灣為落實淨零排放同時積極宣布2050淨零排放路徑及策略，提出五大路徑規劃、四大轉型策略及兩大基礎，在2030年前編列預算執行八大計畫，與像WFO的國際成員合作，臺灣在淨零碳排推動可與國際接軌。