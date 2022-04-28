北村豆腐家-醬燒牛五花，208 元。（豆府餐飲集團提供）

涓豆腐Combo雙享韓式炸雞。（豆府餐飲集團提供）

帕泰家椰子冰淇淋138元。（豆府餐飲集團提供）

迎接母親節來臨，豆府餐飲集團推出「與媽咪在家好食光」專案，對韓劇入迷的媽咪，最適合選「涓豆腐」的我愛媽媽四人組合套餐，品嘗得到口感綿密而滑順的招牌嫩豆腐煲、澎湃美味的綜合海鮮煎餅、道地夠味的海鮮辣炒年糕、鹹香銷魂韓式炸雞、道地韓式石鍋飯和經典韓式小菜四品，原價1966元，優惠價只要1599元，現省367元。

無肉不歡的媽咪，建議可試試看正宗韓國直火燒肉品牌「姜滿堂」的雙人頂級燒肉組，讓媽咪一次吃遍9款精品肉類最低只要888元！頂級燒肉組包含優惠價888元「花漾豬組合」，以及1088元的「盛宴牛豬雙拼組合」，通通內含9款精選肉類、五款韓式小菜、青翠鮮蔬、韓式鍋物及白飯！將青翠鮮蔬包上韓式小菜、焦香味十足的烤肉，來個清爽的生菜包肉饗宴，對酸辣味情有獨鍾的媽咪，和蟬聯五年米其林必比登推薦的品牌「帕泰家」肯定最合拍。

除了享用道地美味的大餐之外，4月29日起至5月15日，無論是內用、外帶，消費滿800元，直接送價值1300元料理換券，一份就囊括韓式、泰式、越式等三種異國料理的經典美味，像是涓豆腐最熱賣的「海鮮辣炒年糕」、北村豆腐家最受好評的「醬燒牛五花」、韓姜熙的小廚房的「醬味炸雞」、銅盤兩人同行即可「折抵100元現金」，姜滿堂也要請吃媽媽吃鮮嫩多汁的「厚切國產豬梅花」、還有釜山宗家的「原味魚卵花枝漿」，帕泰家的「椰子冰淇淋」，和飛機河粉的「涼拌青木瓜」等八種料理。