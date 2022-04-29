實名制快篩試劑上路，昨第一天就出現健保系統一度當機的窘況，即使排得早，也未必買得到，各地紛傳亂象。立委高金素梅昨（28日）在臉書直批，「政府現在一心只想將防疫政策快速急轉彎，配套措施卻是混亂、兩光」。

高金素梅在臉書表示，兩年多來，立法院通過了8400億的預算，讓民進黨政府去做紓困和防疫。疫苗要花的錢編列了，篩劑的錢也早就編列了，結果呢？沒有兒童可打的專用疫苗，只有莫德納，大家迫切想要的篩劑呢？前一天衛福部還說本周會有一百萬劑，但隔天民眾買不到的還是買不到！這是超前部署嗎？不是，這是政府拿錢躺平，民眾卻等著染疫！

高金素梅指出，說好的篩劑又貴又難買。同樣是隔離，卻有10+7、5+5和3+4三種制度，連1922的防疫電話都通通滿線打不通。民進黨政府你們宣布的防疫新生活，就是這樣一直失控地「動亂」下去嗎？蔡英文總統說好的「正常過生活」，又準備要默默地跳票了嗎？「陳時中你不要心不在焉地老是想落跑去選舉，疫情搞到今天這個樣子，你要負很大的責任，完全執政的民進黨，你們縱容特權無法無天，人民絕對不會原諒你們的。」

該篇貼文已有超過百則留言，有網友就說「憤怒已經很久了，但政府依舊感覺良好」、「高金委員說的真棒」、「只有口號是超前部署」、「當我聽到了與病毒共存，暈了」。