前衛生署長楊志良今指「快篩試劑賣一百太貴，是民進黨為籌措競選資金」一詞，民進黨發言人黃彩玲表示，前衛生署長楊志良過去歷任政務官，卻在毫無事實下恣意發言，令人不齒。

黃彩玲強調，指揮中心依據地方需求與整體疫情走向，向國外大廠購買家用快篩試劑，其購買的品牌與價格，和民進黨競選資金毫無關聯。

黃彩玲指出，政黨或候選人競選經費籌措，皆有相關法規與辦法依循，希望楊前署長別亂將快篩價格牽扯民進黨競選資金，而能對市場機制有所理解；事實上，衛福部長陳時中也已向國人解釋，「59元快篩劑」是當時搶標與市場價格後的結果，但現今市場對快篩試劑的需求變高、產能變緊，未來用59元價格的可能性就會變低。

黃彩玲說，希望楊前署長作為曾經的公衛一員，能秉持專業發言。指揮中心也同步在協助國內廠商增產，確保國產快篩試劑穩定供應與分配，也請國人配合指揮中心指引，在有需要的時機使用，不要囤貨。另外，一起下載「臺灣社交距離APP」，關鍵時刻，惟團結防疫才能順利度過這一波。