林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴案今再度召開準備庭，針對前次開庭裁定不公開的證據逐一檢視。不過，與林秉樞一同關押在台北看守所忠三舍的室友近期確診，使得林必須隔離，無法出庭或視訊開庭，而林的辯護律師也以會影響被告權益，向法院聲明異議，並在中途退席。

林秉樞涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴、拍攝不雅照，新北地檢數今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪起訴。新北地院3月首度召開準備庭，由於本案涉及妨害秘密等，法官也裁定全案不公開審理。新北地院本月21日也裁定林再延押禁見2個月。

全案今再度召開準備庭，但因林秉樞受室友影響，依北所規定隔離中，無法到庭，雖然法官認為就算林未到庭，仍可先檢視證物，剔除年代久遠或與本案無關係的物證，因此裁定繼續開庭，但林的辯護律師認為，林未檢視相關證據，明顯不利於他的權益，因此聲明異議，並中途離席，僅剩高嘉瑜的告訴代理人、法官持續檢視證物。