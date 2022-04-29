即時通軟體開發商Snap再度嘗試推出硬體裝置，發表飛天相機「Pixy」，號稱無須遙桿就能自動升空、飛行並從空中幫使用者進行自拍，是搭配Snapchat即時通軟體使用的最新配件。

Snap在年度合作夥伴高峰會上表示，尺寸只有口袋大小的Pixy是一台無人飛行自拍器。使用者只要打開Pixy裝置上的開關，再從四種模式中選擇其一，Pixy就會自動升空進行拍照或攝影，並在拍攝完成後降落在使用者手掌。

Pixy內建的四種拍攝模式包括空中定點拍攝、環繞拍攝及跟拍模式，且拍攝完成後會自動傳送影像檔案至使用者的Snapchat帳號，讓使用者在Snapchat內編輯影像，還能將影像分享到外部平台。Pixy內建儲存空間可存放多達一百支影片或一千張照片。

Snap表示Pixy自28日起在美國及法國率先上市，每套售價230美元，內含Pixy相機、防護套、攜帶用掛繩、充電線及充電電池。Snap另銷售20美元的備用電池，及50美元的雙電池充電器。Pixy單次充電可執行5到8次預設飛行模式。