為遏止未登記工廠氾濫，台中市府「聯合加強矯正小組」近期稽查既有未登記工廠136家，已勒令49家停工，清查率達83％。中市都發局今天表示，尚有29家已陸續排入勘查，將優先輔導遷廠至合法工業用地設廠，若未配合，將依法停止供電、供水及拆除。

台中市都發局指出，中市由工業、環保、消防、土地及建築等主管機關組成「台中市政府未登記工廠聯合加強矯正小組」，每周出動3次以上聯合稽查，查處民眾陳情及其他機關通報工廠違規案件。工輔法規定105年5月20日後，新增未登記工廠及未配合輔導的既有未登記工廠，經查獲屬實，依法查處。

經發局表示，既有未登記工廠申請納管在今年3月21日截止，經濟部列管台中市165家工廠疑似未登記，「台中市政府未登記工廠聯合加強矯正小組」已清查136家，清查率達83％，清查結果約有48家已申請納管或取得工廠登記、未登記工廠有50家，有38家並非工廠。其中未登記工廠，有1家已停工歇業、49家勒令停工。

經發局指出，有民眾檢舉烏日區的1家塑膠製品工廠非法設廠，聯合稽查小組發現是新增的未登記工廠，經發局勒令工廠停工，並積極輔導遷廠到合法用地設廠，業者目前已購置彰化縣甲種工業用地。