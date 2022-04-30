台灣逐漸邁向與病毒共存，前疾管署長張鴻仁表示，依照目前疫情狀況分出2類人防疫模式，如自由派，沒有慢性病且已打滿3劑的年輕人，另一類是珍惜生命型，做好各種防疫措施，幾乎足不出戶的人，但在這波疫情中，如果是屬於高危險族群，也要盡量避免外出，他表示年輕健康與高風險群，兩者的做法可以非常不一樣，因此要依照自己可以接受的風險，決定如何與病毒共存。

張鴻仁近日於個人臉書指出，從現在開始抗疫要掌握在自己手上，與病毒共存就是每個人決定自己可以接受什麼樣的風險，舉例來說，若本身是「自由派」，又是年輕族群，且沒有慢性病，也乖乖打了3劑疫苗，「那麼感染又如何？」確診後無症狀，也不會知道自己已感染；有症狀就監控體溫、血氧，有疑問就透過視訊醫療平台諮詢，依照醫師指示決定下一步。

張鴻仁說，如果是「珍惜生命型」，且做到全面防護，再加上大部分時間宅不出門，就先堅持這一段時間，等這波疫情告一段落後再說；若是高危險群，或是家中成員有人是高風險族群，也要盡量避免外出。

另外，張鴻仁說，沒事不要亂篩檢，要先想清楚為什麼要篩，有沒有相關症狀或接觸史，沒症狀就先觀察，並注意不要傳染給身邊的人，若還是很擔心，要想清楚如果篩出陽性，下一步要怎麼做？相對的，年輕健康與高風險群，兩者的做法可以非常不一樣，因此要依照自己可以接受的風險，決定如何與病毒共存。