今天是藝FUN券使用日最後一天，根據文化部統計，共發行約314萬份，截至4月29日止，已領券逾286萬份，領券率約91％，使用金額約15.5億元，使用率約90％。

文化部表示，藝FUN券使用期間自2021年11月10日起至今年4月30日為止，全國有超過18000家藝FUN券適用店家、線上藝文預購票券節目及設計師商品，還有近百項藝文店家折扣、滿額贈等。尚未使用的民眾可把握最後一天。