藝FUN券使用期限到今天 使用高達9成 12:512022/04/30 中時 李欣恬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天是藝FUN券使用日最後一天，根據文化部統計，共發行約314萬份，截至4月29日止，已領券逾286萬份，領券率約91％，使用金額約15.5億元，使用率約90％。（李欣恬攝，本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是藝FUN券使用日最後一天，根據文化部統計，共發行約314萬份，截至4月29日止，已領券逾286萬份，領券率約91％，使用金額約15.5億元，使用率約90％。 文化部表示，藝FUN券使用期間自2021年11月10日起至今年4月30日為止，全國有超過18000家藝FUN券適用店家、線上藝文預購票券節目及設計師商品，還有近百項藝文店家折扣、滿額贈等。尚未使用的民眾可把握最後一天。 五倍券使用期限倒數 把握最後四天 五倍券與6種加碼券 下周六到期 #藝FUN券 #FUN #使用 #最後一天 #領券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擴大使用條件 金正恩宣示強化核武 04:102022/04/27 話題觀察 雲縣府暑期工讀 名額縮水至80人 04:102022/04/23 地方新聞 斯洛維尼亞變天 挺台總理楊薩連任失利 04:102022/04/26 話題觀察 用水大戶 將強制使用一定比例再生水 04:102022/04/30 財經焦點 嘉市廣闢停車場 大型活動找嘸場地 04:102022/04/30 地方新聞 五倍券月底到期 全家推晚鳥優惠 12:022022/04/21 財經 動滋券用了沒？ 5月底前使用加碼200 17:352022/04/28 體育 Snap推出230美元飛天相機 21:522022/04/29 財經 五倍券期限倒數 還有7％沒用完 04:102022/04/21 財經焦點 五月綜所稅報稅 大型行庫祭出台灣Pay優惠 16:232022/04/25 財經 高雄大遠百攜饗食天堂募115個元氣便當 致贈旗津醫院 19:072022/04/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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