去年3月以來，東元上演一場父子之爭，但這家65年老字號企業卻不畏紛擾，不僅交出營收7年新高的成績單，今年再引進新血開創新局，下一步將瞄準國際市場，再拚新成長。

告別去年經營權之爭的紛擾，一樁人事案，對外宣告老字號的東元迎來新局！

「去年的經營權對我們而言是一大警鐘，是一個shock（衝擊）。」東元集團董事長邱純枝接受《今周刊》獨家專訪時強調，去年東元集團創立65周年，但「難免會有老化或鈍化的現象，所以我們決定從外部引進新血，就像是『老幹新枝』的概念，希望能激盪出新的化學反應！」

舊幹插新枝

借重新總座的汽車專業

邱純枝口中的新血，正是今年4月7日甫上任，和她一同受訪的東元新任總經理范炘。「范總是我們第一次這麼大膽地，從外面引進跟東元『毫無淵源』的專業經理人。簡單來講，就是從外面引進一株新枝，插在我們這個舊樹幹上。」邱純枝說。

在汽車產業資歷超過20年，范炘曾任鴻騰精密董事長顧問，也是福特六和汽車前總裁。2019年，范炘從國外返台，始終想協助台灣企業、產業加值，當邱純枝提出邀請時，范炘當然也清楚去年的經營權之爭，「東元的腳步從未走亂，如果東元的腳步走亂了，我是不會進來的。既然東元大方向都相當明確，我來到這邊就是協助董事長，更細緻地將策略執行下去。」他強調。

才就任一周，范炘馬不停蹄地參與集團內部的大小會議，試著在最短時間內發揮戰力。借重范炘過去在汽車產業的專業，東元朝向電動車發展的方向，也相當明確。

以既有的動力系統為基礎，東元在策略上先聚焦商用車，而非乘用車，目前正進行國內第一輛3.49噸電動貨卡的整車測試，預計年底前正式上路，有望率先應用於旗下的宅配通；同時，東元也已送樣給兩家印度車廠測試，待年底印度產線量產，可望開始供貨，預估今年相關營收有望上看3億元。但范炘坦言，東元能否順利達標，仍取決客戶對產品需求的時程。

「電動貨卡落地營運，對於東元而言，是很重要的里程碑。」范炘形容，相較新創從零到一，要在市場裡站到一個位置，非常辛苦，實際上從一到十，可能更辛苦，東元在商用車的電動車馬達上，基本上正處於一到十的過程，「當未來電動貨卡落地營運後，意味著開啟國際市場的契機。而我們現在無論是在測試或洽談，整體布局都已經踏出第一步。」