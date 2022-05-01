北市提快篩陽有症狀先給3天藥 侯友宜：新北已實施一周 12:432022/05/01 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示急診室分流診斷後就會給藥。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲提出快篩陽性有症狀可先給3天份的藥，一條龍完成掛號、給藥、結帳的服務，並且成立類似快篩陽性的特別急門診。新北市長侯友宜今（1）日表示，新北市的做法是急診室分流診斷後，就給2到3天的藥，新北在一個禮拜前已經實行。 侯友宜說，柯市長提的是快篩陽有症狀就會給藥，其實這個做法在一個禮拜前新北市就已經在做，我們的做法是防疫門診以外，到急診室會做分流，分流診斷後就給2到3天的藥，新北市已經實施過一段時間了，目前都非常順暢。 快篩陽當確診 侯友宜：未來要走的路但不是現在 北市補助低收戶買快篩劑 1人500元 #3天 #有症狀 #快篩陽 #侯友宜 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北試辦居隔轉型 侯友宜籲中央盡快核定 12:202022/05/01 寶島 新北五一勞動影展談外送員困境 侯友宜：會強化保障 14:432022/04/30 生活 柯文哲推特別急門診 快篩陽就給藥 04:102022/05/01 生活新聞 新北國中小教甄開跑 開缺1125人歷年最多 15:152022/04/30 生活 新北初選黃金周 藍綠找大咖衝聲量 04:102022/05/01 政治要聞 新北技能競賽 侯友宜體驗咖啡拉花 17:222022/04/30 寶島 揪確診黑數 專家籲公布陽性率 04:102022/04/30 生活新聞 防疫不能蓋牌 公開透明才安心 04:102022/05/01 運動天地 快篩陽視同確診 侯：中央要提出配套 04:102022/05/01 生活新聞 新北社區陽性率13.92％ 鄭文燦：每5天確診就翻倍 04:102022/04/30 生活新聞 確診者回報系統今上線 7大QA出爐 亂填重罰30萬 09:412022/05/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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