台北市長柯文哲提出快篩陽性有症狀可先給3天份的藥，一條龍完成掛號、給藥、結帳的服務，並且成立類似快篩陽性的特別急門診。新北市長侯友宜今（1）日表示，新北市的做法是急診室分流診斷後，就給2到3天的藥，新北在一個禮拜前已經實行。

侯友宜說，柯市長提的是快篩陽有症狀就會給藥，其實這個做法在一個禮拜前新北市就已經在做，我們的做法是防疫門診以外，到急診室會做分流，分流診斷後就給2到3天的藥，新北市已經實施過一段時間了，目前都非常順暢。