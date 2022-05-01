「讓你紅！」一名網友在臉書上爆料，有名男子昨（4月30日）晚間在新北三重當街掏下體便溺，甚至一旁就是三重派出所，大膽的違規行為讓他看傻眼。警方指出，上前詢問時發現該男醉醺醺，後續將依廢棄物處理法將其函送衛生局裁罰。

這名網友在臉書社團《爆料公社二社》發文爆料，稱一名男子昨晚在新北市三重區台北橋、三重派出所前的斑馬線上掏出下體小便，網友實在覺得男子行為太脫序，便錄影邊笑說「讓你紅！」只見影片中，男子停在斑馬線中間，不顧一旁仍有汽機車來往，手順勢掏出下體忘情地「噓噓」，尿液在空中劃出拋物線，濺濕馬路留下一攤穢物。

影片曝光後，不少網友全看傻，紛紛留言表示，「我以為是視障人士」、「台北橋耶，車流量大，真會挑地方」、「整個城市都是我的小便斗」、「是在挑戰公權力？」、「看地上這攤尿的肯定不少」、「人不當要當狗」。

對此，三重派出所指出，當時上前關心男子，發現該男渾身酒氣，而事發地點車流龐大，遂先將其帶往一旁人行道清醒，待男子可與員警對談自如，才讓其離去；至於男子當街便溺的行為，三重派出所則表示已完成蒐證，後續將依違反廢棄物清理法，將其函送衛生局開罰，可處1200元以上6000元以下罰鍰。

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