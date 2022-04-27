「我確診了！」擬參選新店大文山選區市議員的「侯家軍」蔡畹鎣晚間在臉書貼文表示，「就在剛剛PCR結果出爐，CT值16.9不好意思，讓所有關心我的好朋友擔心了。」

蔡畹鎣說，這段時間，隨著疫情的緊張，她和團隊都有自己做快篩，確定陰性後才會出門，也做了該有的防範。昨晚的快篩結果是陰性，今天上午行程結束後回家，有點流鼻水，便再做了一次快篩，發現是陽性後馬上前往篩檢站進行PCR檢測，晚上收到通知，確定確診。

蔡畹鎣表示，「疫情不會打敗我，只會使更我堅強、更努力、也會更認真，繼續堅持，做對的事！我會很快恢復的！很快和大家在一起！」

而同為「侯家軍」的三重蘆洲選區擬參選人吳訓孝因昨天與蔡畹鎣同上Youtube節目「誰來早餐」，雖尚未收到居隔通知書，決定先進行自主隔離，但因國民黨初選在即，另2名「侯家軍」新莊選區參選人戴湘儀和土樹三鶯選區參選人呂家愷及桃園市議員參選人凌濤，明將充當蔡畹鎣分身到新店幫蔡掃街、拜票、站路口，展現「侯家軍」團結與力拚勝選的決心。