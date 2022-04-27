呂士軒27日自爆確診，表示日前突然高燒2天、全身痠痛，吃退燒藥都沒效，居家快篩後發現第2條線非常不明顯，他為了安全起見，隨後赴醫院做PCR，一收到簡訊檢驗結果為陽性，他無奈說：「不負眾望。」

他現在獨自在家隔離休養，加上有打3劑疫苗，確診後，身體狀況算穩定。至於確診有影響工作計畫？呂士軒經紀人昨表示，因為4、5月開始本土疫情有爆發狀況，原本談好的公開演出活動皆延期，目前手上有一些案子，剛好都在前置期，他剛好可以趁休養時間好好待在家沉澱創作。