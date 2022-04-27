台灣本土疫情炸鍋，演藝圈也陸續傳出多位明星染疫，其中「北一女神」蔡瑞雪本月19日快篩陽性，經過9天的修養，今（27日）捎來轉陰性的喜訊，而她也拍片分享確診的過程，自爆食量變大5倍、服用清冠一號竟拉肚子。

蔡瑞雪4月19日快篩陽性、21日收到PCR陽性通知，確認感染新冠肺炎，在家休息9天後，稍早之前她透過IG限時動態分享快篩結果的照片：「轉陰了！謝謝你們的關心。」

蔡瑞雪宣布確診後，引起粉絲高度關心，她也在25日上架主題為染疫的影片，幫助大家了解確診後可能會遇到的狀況，像是第一天會咳嗽喉嚨痛；第二天有一點刺痛感，伴隨淡黃色的痰、頭痛、全身發熱冒汗；第三天喉嚨超級無敵痛，像燒起來一樣，直到第五天不舒服的症狀才緩和。

而她也分享確診後身體的驚人變化：「食量變成比平常大5倍，超級無敵餓，一直進食，半夜起來叫外賣，狂吃後直接倒頭就睡。」且吃完清冠一號還會拉肚子，提醒同樣染疫的朋友可多準備維他命及喉糖讓自己舒服點。