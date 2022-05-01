徐若瑄（左）16年後再度推出男女合唱歌曲。（索尼音樂提供）

徐若瑄面對當前疫情，宣布原訂5月7日台北小巨蛋演唱會延期，寵粉的她了解粉絲難免失落，於是決定如期放送原本要在演唱會首次公開演唱的新單曲〈Hi〉。這首歌是徐若瑄繼和曹格合唱〈I Still Believe〉後，相隔16年再次推出的男女對唱歌曲，特別邀請麋先生樂團主唱聖皓合作，這首歌前後醞釀一年，徐若瑄說：「因為麋先生好忙，我等了一年才終於等到Demo，一聽我就知道這麼長的等待是值得的，我非常喜歡。」

雖然演唱會延期，但徐若瑄說：「和麋先生聖皓合作的新歌〈Hi〉原本是演唱會上的彩蛋，第一次的公開首唱就在我的演唱會上，也曾考慮要不要把這個驚喜持續保密到小巨蛋檔期確定，但因為不知道會延到什麼時候，知道粉絲們雖然都理解，但難免也失落，所以就按原時間計劃，釋出這首新歌，陪伴他們，是一份彌補延期很棒的禮物。」

這首歌她和聖皓花了近一年的時間討論終於定下主題，從徐若瑄為了小巨蛋演唱會回台灣隔離時開始寫歌詞，當時2人先各自寫詞、再見面討論，徐若瑄說：「我們挺有默契的、對音樂的感動點也接近，沒有意見不合的時候，只會有卡詞的時候。」她透露2人處理歌詞卡關的狀態完全不同，「聖皓卡詞時是會坐不住、不斷來回踱步，有時他會去跟我家的大隻鋼鐵人說話，走來走去，就會突然想出好詞；我正好跟他相反，我是原地不動型的，可能一個坐姿不動，忘了時間過多久，然後一直到腳麻了還不自知型的」。