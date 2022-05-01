日本北海道一艘載有26人觀光船，4月23日出海通報船首進水後失聯，已知14人不幸罹難，12人下落不明。搜救當局已掌握沉船位置，正利用水中攝影機試圖進入船艙內確認狀況。

日本TBS電視台報導，為確認是否有乘客仍被困在沉船內，海上保安廳等單位持續以水中攝影機進行搜索。

發生在知床半島海域的觀光船船難，至今已知14人不幸罹難、12人下落不明，海上保安廳等單位研判有乘客仍困在約120公尺深的沉船裡，因此首要之務是確認沉船船艙內部狀態。

雖然截至目前透過水中攝影機得知沉船船艙後方的門是開啟狀態，正在嘗試是否能讓搭載水中攝影機的水下無人機進入內部，但由於海潮流速很快且能見度很低，相關作業並不順利。

產經新聞報導，已知這艘觀光船已沉沒在水深約120公尺海底，雖然乘客家屬強烈希望打撈船體及進行船艙內搜索，但從技術面、花費及海潮狀態等來看，將面臨許多課題，且最終要花費的時間可能長達好幾個月。

打撈沉船費用主要由船東及保險公司給付保險金來負擔，並交由擁有專業設備的業者執行。擁有這艘沉沒觀光船的「知床遊覽船」公司社長桂田精一4月27日在記者會上說，正和保險公司商議及洽詢打撈業者。

海上保安廳與國土交通省對打撈這艘觀光船則表示，現階段還沒有具體計畫。

一般社團法人「水難學會」會長齋藤秀俊說，雖然在深海作業並不是問題，但打撈船體前必須先調查船體狀況、海底附近海潮流動及地形等。

知床半島海域附近海潮流動複雜，是從淺灘及礁岩地帶一下子變成水深逾百公尺的陡峭地形。

海上自衛隊與海上保安廳目前正輪流使用水中攝影機，確認沉沒觀光船的狀態，主要是因為搭載水中攝影機的水下無人機帶有纜線，在海潮流速快的海中同時使用兩台水下無人機，可能會發生纜線交纏的情況，因此，在海光無法照射到的水深約120公尺處調查，可能需要花費更多時間。

熟知打撈沉船作業的信太商店社長信太裕介說，一般來說，在超過水深100公尺的海中作業時，必須從母船操作水下無人機，將沉船船體綁上繩索，再由起重機船慢慢吊起。

信太說，雖然日本打撈船體公司非常優秀，曾經有從水深1000公尺處成功打撈上岸的前例，但這次打撈作業困難之處在於海流速度快。

就算能克服各種技術面問題，打撈費用將很可觀，這包括水下無人機的使用、起重機船的移動、停泊及運作花費等，信太說，就算整個過程十分順利，估算至少也要花費一億日圓（約新台幣2269萬元）。

國土交通省相關人員也說，回顧過去案例「花費並不便宜，以億日圓為單位」。

日本官方只有碰到幾種情況會下令業者移除沉船，例如基於海洋污染防治法規定有漏油污染之虞，或依據「港則法」規定妨礙港口周邊交通時等。

過去有業者為因應罹難者家屬要求自行打撈沉船的案例，但也有業者因為打撈費用過高等理由，回絕家屬打撈船體要求。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110501