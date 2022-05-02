女星周曉涵演過不少知名戲劇，近期在校園劇《機智校園生活》有亮眼表現，身為氣質美女的周曉涵以甜美顏值和D級好身材，而擁有「偶像劇女神」、「美胸女神」的美名，親民的周曉涵也不吝嗇分享生活日常，她日前就在網上分享辣照，周曉涵全身只包著浴巾，大尺度入鏡的她，白皙美肌、S身材曲線全都露。

照片中，周曉涵頭頂和身體都包著毛巾，讓她白皙美肌、香肩和長腿全都露，S身材曲線也跟著若隱若現，儘管周曉涵只是靜靜地望向窗外、手輕扶著頭，畫面仍散發性感氛圍，同時，周曉涵也發文寫下：「難得放假，哪也去不了，那就跟姐妹們住飯店享受一下吧，台北市區也有能泡溫泉的飯店了，假想一下身在日本的感覺，開心」。

網友紛紛留言：「哇這張照片好性感好撫媚啊」、「這腿...」、「性感火辣辣小姐姐」、「漂亮的角度」由於周曉涵是背對鏡頭，還有人求正面照：「可以轉過來嗎」、「有正面嗎」。

女神周曉涵有顏值又有演技，她當年以無名正妹和逢甲大學校花打開知名度，讓周曉涵一出道就備受矚目，周曉涵近年也交出不少戲劇作品，在《兩個爸爸》、《有愛一家人》、《我和我的十七歲》、《必勝大丈夫》都有演出，而她近期也《機智校園生活》飾演高中老師，表現亮眼。