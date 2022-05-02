有意參選桃園市長的台北市議員羅智強，2日宣布在桃園龜山購屋，「希望以新家為起點，讓自己成為桃園市長最好選項，讓桃園更好。」此外，國民黨中央對於提名人選態度似乎放軟，羅智強認為，各讓一步回到要讓桃園贏的共同目標，接下來就會往進步的路向前走。

羅智強今宣布他在龜山購屋，看了不少物件，但有預算考量，選了價格最便宜的42年老公寓，做為在桃園的落腳處，他宣誓，希望以新家為起點，更加努力讓自己成為桃園市長最好選項，讓桃園更好。

有消息傳出深藍打算推出前行政院長張善政空降備戰桃園市長，羅智強今表示，買房子、遷戶籍全力深耕桃園是他既有步調，努力讓自己做到最好，成為桃園市長最好選項，至於其他很多大家討論的人選，他一貫態度就是祝福，不多做評論。

國民黨祕書長黃健庭日前透露5月會做民調，不排除任何可能人選，黨中央態度似乎放軟，羅智強指出，這就是他強調的衝突、妥協、進步，過去與主席朱立倫、黨中央共同大目標就是桃園要贏，但對贏的路徑與方式有一些磨擦，引發爭議演變成「朱羅記」，但不管是誰，都要回頭去看自己有什麼可以改變，他也數度為過去過度反應向黨中央道歉，這就是他的妥協、讓步，黨中央也有調整。

羅智強說，黨中央從一開始說確定排除羅智強，現在告訴大家若好好努力、民調最高、地方也可以接受，還是會提名羅智強，這就是好的方向，兩邊各讓一步，回到要讓桃園贏的共同目標，接下來就會往進步的路往前走。