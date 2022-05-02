快艇衝浪女神Kimberly陳美彤，日前獲得CWSA世界排名賽金牌，以43歲之姿擊退美國選手，全球排名晉升WRS世界排名第一名，追逐熱愛的衝浪活動付出無數心血，不僅是名創業家、運動教練，私下她擁有FB粉專「Kimberly的熱血人生」分享衝浪生活，日前她親自下水示範分享衝浪，一身勁裝分享在水中保持平衡感秘訣，讓粉絲看都快看呆了。

衝浪女神Kimberly在FB上傳1分鐘教學片，穿著亮面黑色衝浪衣，腳下放置滾筒並放上平衡板，再設法站起身來，在平地就要先自由滾動，目的是為了訓練水上平衡，可藉此訓練核心跟肌肉，抓住對本體平衡感覺，還能讓雙腿線條變更緊實，優雅地在平衡板上維持身體重心，一左一右展現超高實力。

岸上練習持續15分鐘過後，她立馬走下水衝浪30多分鐘，身材本就窈窕纖細，又有持續健康運動習慣，實際站到水裡多了點健壯美，衝浪專業技術在身讓人不禁想看看女神實際衝浪情形，只見她在水裡順著海浪流動，每當衝到最高點她人也跟著躍起，還各種變幻華麗姿勢，到後面浪潮變大越變越刺激，絲毫難不倒她。

衝浪女神Kimberly親自示範這段影片後，吸引不少網友前來觀看，感嘆暴動：「十秒內我就摔死了」、「好厲害的平衡」、「這麼難的動作讓你做得這麼輕鬆愜意」、「這個超難的，應該會摔慘」、「我第二隻腳還沒上去，就倒頭栽了」就連曹格妻吳速玲也來點讚，尤其男星唐從聖甚至留言寫下：「天啊！妳在線上比我們在陸地上還要靈活」高超技術讓人看得目瞪口呆。