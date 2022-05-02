科技部自2018年推動「太空產業關鍵技術研發專案計畫」，鼓勵學界投入太空領域，研發自主關鍵技術；其中由陽明交通大學前瞻火箭研究中心ARRC團隊，將於3日清晨在屏東旭海火箭發射場域進行首次飛行測試，此次飛行也是科技部啟用「旭海短期科研探空火箭發射場域」後第一項火箭發射任務，寫下我國太空科技發展新里程碑。

科技部表示，這次發射計畫是ARRC進行HTTP-3A第二節火箭的第一次飛行測試，預計飛行時間8分鐘，飛行高度12公里。

ARRC團隊提到，這次發射為驗證團隊自行開發的「ZIYASim」六自由度任務分析模擬器準確性，以及驗證火箭自主飛行導航控制能力，僅試射第二節火箭。

其餘包括可控制混和式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統及火箭降落傘回收系統也是此次測試重點。火箭預計由陸地射向外海，約在發射後85秒到達10公里高的最高點，隨即開啟減速降落傘，於第490秒落海。

由於近日因東北季風增加，除了帶來風勢也有豪雨，ARRC團隊強調，火箭是由極為複雜的系統組成，在地面上測試千次、萬次，也無法確保一次的發射成功，且發射作業具有相當的風險，測試日也可能受到天候不佳影響而使飛行測試延期。