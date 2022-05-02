大陸網路1日驚傳上海一家新長征福利院通知殯儀館轉運「死亡」老人，卻被殯儀館人員發現其實仍有生命跡象。反映後福利院人員仍一度繼續想把老人送走。現場畫面被附近居民拍攝傳上網後引起輿論譁然。之後老人被轉運至醫院救治、生命體徵趨穩，並引來上海官方關切與調查。

據大陸央視報導，據目前調查結果，針對涉事單位和相關責任人進行以下處理。對上海市普陀區民政局黨組書記、局長張建東黨紀立案，接受進一步調查；對普陀區民政局黨組成員副局長黃耀紅、養老服務科科長劉穎華、長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成3人免職、黨紀立案，接受進一步調查，並對事件單位的新長征福利院院長葛芳處以免職與政務立案，再接受進一步調查。

此外，上海市普陀區衛健委根據《中華人民共和國醫師法》規定，吊銷涉事醫生田某某醫師的執業證，並由公安機關對其立案調查。如涉及其他人員的，依法依規處理。

上海市普陀區民政局也宣布，對新長征福利院啟動行政處罰程式，並派駐工作組進駐該福利院展開後續工作。