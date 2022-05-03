藝人孫鵬、狄鶯夫婦的兒子孫安佐，遭士林地檢署起訴指控非法製造手槍未遂，士林地方法院認定他在網路上購買零件組裝槍械是未遂行為，美國法律沒有處罰規定，台灣法院無審判權，判決公訴不受理。檢不服提上訴，3日台灣高等法院首次開庭傳訊孫安佐。

這起案件導因，孫安佐是台灣公民持學生簽證到美國就讀賓州的高中，居住在當地寄宿家庭內，2018年1月7日至9日間孫男在美國境內透過不同網路賣家，購得手槍之滑套、覆進簧、槍管等槍枝組成零件後，運送至其寄宿家庭內。

孫男將槍枝零件組合但因故未能組合成功，同年3月26日他向同校同學稱將於同年5月1日持槍朝學校射擊，而遭逮捕，並為警扣得包含槍枝組成零件及其他制式子彈在內之物品。

孫男經賓州檢察官起訴恐怖威脅罪及持有犯罪工具罪，認罪協商後，賓州檢察官撤回持有犯罪工具罪之起訴，經賓州德拉瓦郡中級法院判決恐怖威脅罪有罪，他服刑238天後遣返，在2018年12月11日入境台灣。

台灣檢方認為，孫安佐涉犯製造制式手槍未遂罪將他起訴，但士林地院一審認為，美國法律對於孫男組裝槍枝未遂之行為並未有處罰之規定，台灣法院對孫男在美國的行為沒有審判權，諭知不受理判決，檢不服提上訴。