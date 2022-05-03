環保署為強化紙餐具責任業者管理，納管未登記紙餐具責任業者，修正「應回收廢棄物責任業者管理辦法」，紙餐具應標示由環保署核發責任業者專屬QRcode標誌，以追溯製造及輸入業者資訊。

環保署表示，因應2020年起嚴重特殊傳染性肺炎發生，造成外帶紙餐具需求增加，連帶增加紙製容器責任業者數量，而責任業者未依法登記或其所生產之紙餐具未繳納回收清除處理費，已嚴重衝擊現行紙容器回收處理體系運作。為加強未登記紙餐具責任業者管理，環保署利用行動通訊產品普及與QRcode標誌技術成熟，要求紙製平板容器製造、輸入業者及紙製平板容器商品輸入業者，應於紙餐具本體上標示由環保署核發之責任業者專屬QRcode標誌。未來民眾及環保局稽查人員可掃描紙餐具上的QRcode標誌，若能直接連結至環保署架設網站頁面，並顯示出該紙餐具來源為合法登記責任業者等資訊，即可確認為合法登記責任業者所製造或輸入的紙餐具。

環保署提醒，既有的紙餐具責任業者應於公告實施日後三個月內完成標示；新登記責任業者應於完成登記後兩個月內完成標示。至於公告前已生產、尚未出貨且未標示標誌的庫存品，應6個月內銷售完畢，得申請展展延一次，至多1年應銷售完畢。環保署未來將同時加強宣導民眾辨識及使用合法登記與繳納回收清除處理費之紙餐具，透過導引未登記紙餐具責任業者完成登記，據以維護責任業者公平繳納回收清除處理費之秩序。