台灣經濟學奧林匹亞（台灣經奧TEO）是國際經濟學奧林匹亞賽事所屬國內賽，今年台灣經奧113名學生參賽，明道中學高中部鄒瑩虹、國際部游昀芳兩位同學參與台灣經奧，榮獲三等獎榮譽，且游昀芳選手獲選為替補國手，未來將隨國手培訓營準備參與國際賽事。

台灣經濟學奧林匹亞（台灣經奧TEO）是國際經濟學奧林匹亞賽事所屬國內賽，該賽事在評測國高中學生對經濟學、財務金融及商業管理的智識能力，透過初賽筆試和決賽商業案例分析，選出7名代表組成代表隊參與國際經奧。

台灣經奧參賽者為未滿20歲的中學生，紙筆測驗的選擇申論，以及商業案例分析報告，皆採全英文進行，由於所涉及之學科專業多樣，且語文能力門檻高，主要吸引全國頂尖高中與國際校學生參與競賽。

明道中學國際部學生游昀芳說，去年基於興趣，在沒有準備下就報名參加初賽，最後當然以落選收場；今年善用國際部的經濟學課程加強學習，並和同學在校內主辦第一屆「商業模擬挑戰賽」，補強知識技能，獲得良好成果。

游昀芳鼓勵學弟妹，善用學校各種學習平台和競賽活動，定好目標方向並認真投入，必然有機會實現自己的目標。

高中部學生鄒瑩虹指出，她對財務金融商業領域的興趣，高一選修創投等課程中逐步確立，因為非國際學校學生，面對全英語的經奧賽事原本並沒有多大的自信與把握，這次的經驗可鼓勵大家要放下成見，勇敢試看看。

明道中學組隊挑戰台灣經奧，是高中學生所發起，提請學校對該賽事所涉及的學科專業給予協助。校方相當重視，指派國際部經濟學教師曾士瑋主持培訓，並請商經科主任陳惠菁及商經科教師團隊協助學習。

曾士瑋表示，準備時間相當緊湊，因此學生自行規畫學習進度，利用課餘時間由老師在線上引導討論，持續強化所需專業。

此外，經奧學生也從商經科老師的教學資源分享和專業分析資料，學習商業分析理論與簡報設計，以因應決賽口試報告的挑戰。故明道中學能協調各科老師共同合作，並且長期支持學生辦理各項活動，這些資源的相互連結與強化，是明道學子的最大優勢。

未來校方亦規畫創立管理顧問社團，以匯集有志投入對財務金融領域的學生，同時作為學習經驗傳承的媒介。

明道中學校長汪大久強調，學校支持學生多元發展、挑戰自我，此次台灣經奧培訓小組的成立，就是由學生主動爭取而來，符合明道鼓勵學生組成SIG（Special Interest Group）自學團體的精神。

未來校園中持續鼓勵對法律、政治、財經相關領域有興趣的同學，以專案方式規畫課程，以學生為中心提供協助。