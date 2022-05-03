防疫保單4月緊急停售潮，造成保單「塞件」，加上產險公司核保趨嚴，據金管會3日公布統計，4月26到29日四天僅增加核保件數近13.55萬件，為4月各週中最低，不過理賠速度仍未放緩，即便只有4個工作日，理賠金額依舊破億元，達1.1億元。

保險局統計，今年截至4月29日為止，產險公司的防疫險保單總理賠金額已達8.75億元，占已收保費的50.9％；但申請理賠件數才剛突破2萬件，占率0.9％，即很多保戶應還沒有提出申請，離初步估算的6~15％損失率，尚有一段距離。

保險局已緊急要求有推出防疫相關保單的產險及壽險公司，進行壓力測試，預估各種情境下的損失金額、對公司財務的影響，儘速提報董事會，並由董事會討論因應方案，即所謂的增資承諾，董事會紀錄將交到金管會。

另外，若此次防疫各式保單損失金額合計已逾20億元時，將由產險公會提案討論，允許損失金額大的產險公司向保險局申請，收回重大事故準備金及危險變動準備金，去沖抵帳上損失。

保險局主秘蔡火炎表示，上次產險業較大範圍動用此特別準備金是在2009年莫拉克風災，及2016年2月6日高雄美濃地震，造成台南維冠大樓倒塌等事件。

據保險局統計，到4月29日為止，產險防疫險保單承保總件數達227萬件，比4月25日時再增13.55萬件，但之前二周每周都是增加46萬或近48萬件，上周應有5月1日勞動節假期，統計天數少一天外，蔡火炎表示，最大原因應是防疫險保單「塞車」，產險公司來不及核保。