出身醫師家庭並留美的洪姓男子，返台後隱瞞已婚身分，在交友軟體上謊稱是台大醫師，編織醫生娘的美夢同時與2名女子交往，再以臨時急用、戶頭遭金管會凍結為由，向2女詐得75萬元。後來2女因洪男出門從不付錢，又經常索討各式禮物，卻始終迴避見男方父母，追查下發現有異而提告，台北地檢署2日依詐欺取財罪起訴洪男。

現年41歲的洪男2019年就遭友人發現他謊稱哈佛大學醫學院畢業，並偽造加州大學爾灣分校醫院的醫師識別證，為此被依偽造文書判刑5月。而他冒充醫師被判刑前，原本已和一名富家千金結婚，卻被妻子又發現他有不只一個外遇對象而離婚。

檢方查出，2020年洪男透過交友軟體認識林姓及邱姓2名女子，竟謊稱自己是台大醫師，利用自己父親是醫生，自小對醫學術語耳濡目染，讓2女真以為遇上金龜婿。但洪男在與2女約會時，總是以忘記帶錢包、戶頭被凍結為由，讓女方付帳，又要求女方購買精品禮物轉送男方父母，討好未來公婆，卻從來不提雙方實際見面之事，種種行徑讓2女逐漸起疑而提告。