民進黨立委高嘉瑜日前質疑獸醫違法用藥，引爆飼主、獸醫師不滿，蜂擁至臉書留言洗版，最後刪文道歉，高嘉瑜今（2日）邀集農委會、獸醫師公會等召開協調會，會中決議放寬現行無許可證動物用藥進口行政函釋門檻，原廠來源證明文件改以其他簡易文件替代。

高嘉瑜稍早透過臉書表示，感謝防檢局釋出善意，過往困擾獸醫界數年來的沉痾，終於在今日有所突破，並達成相關共識。未來放寬現行無許可證動物用藥進口行政函釋門檻，原廠來源證明文件改以其他簡易文件（如國際發票、外盒包裝等）替代。

再者，加速行政審查時間，原須申請約1個月，未來目標縮短至約1周內，並可1次申請半年以上的用藥；防檢局、獸醫師全聯會、獸醫師公會將提供相關申請的QA供臨床獸醫師參考。

高嘉瑜說，若有飼主遇到獸醫院不給藥或獸醫院對用藥有所疑慮，都可以聯絡獸醫師公會全國聯合會、台北市獸醫師公會、高雄市獸醫師公會及各縣市獸醫師公會，亦可直接來電辦公室協助處理。另就寵物用藥緊急情況，備有寵物緊急需用人藥治療平台，也可即時解決寵物用藥需求

高嘉瑜說，意外引起對於動物用藥的爭議及討論，也會承擔責任，致力推動並強化獸醫與飼主們的用藥權益，持續努力並關注。