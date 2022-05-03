日本防衛大臣岸信夫接受日媒專訪言及俄羅斯侵略烏克蘭一事時指出，烏克蘭政府的資訊戰具有成效，日本計劃修改國安保障戰略等戰略3文件，將重視資訊戰。

岸信夫今天出發前往美國訪問前接受日本產經新聞的專訪。他指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略是動搖國際社會根本的行徑，是絕對不被容許的。如果容許的話，那可能會變成釋放出錯誤的訊息，以為片面改變現狀是被容許。國際社會絕對不容許這樣的行徑，日美等民主國家展現強韌的連帶關係是非常重要的。

針對俄羅斯侵略烏克蘭的戰況，岸信夫表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有誤判之處，這次讓世人知道了侵略行為的代價有多高。日本加強展現堅定不搖的意志與能力的國防力至為重要。

他指出，烏克蘭人民的堅決抗俄及國際社會團結因應，可說是蒲亭沒預料到的。

有關烏克蘭的資訊戰奏效一事，岸信夫表示，烏克蘭政府積極發訊，發揮了很大的效果。包含非軍事部門在內的「混合戰」開打之際，資訊戰從戰役展開前就已開打，如果大意的話，戰況可能就會居劣勢。

被問及若要打好資訊戰，是否應做好人員的投資，進行組織性的整備一事時，岸信夫答說：「確實如此」，若要在資訊戰勝出的話，擁有知識和經驗是很重要的。充分運用各機關的資訊活動，在這領域具優勢的話，將對戰況帶來很大的影響。

被問到身為海洋國家的日本應如何做好準備的問題時，岸信夫表示，日本周邊有（中國、北韓等）強力的軍力集中，且這些軍力很明顯的有強化、活絡化的傾向。在日本的許多島嶼、廣大的專屬經濟海域（EEZ）內有很多應保護的人民、領土及資源。

他說，為了確保海上、航空的優勢，因情況而異，機動性的布署符合安保環境的部隊是很重要的。即使海上或航空的優勢難以確保，也須做到阻止對方部隊接近的情況。

有關德國已改變政策，大幅增加國防經費一事，岸信夫表示，這次大家都看到了俄羅斯揮軍攻打烏克蘭的現實狀況，為了守護人民的性命與生活，須思考該如何因應這種現實況狀才行。日本有必要徹底調整日本獨自的防衛力（國防力）。此外，譬如加強美日同盟等，加強與國際社會合作，是目前最重要的事。

岸信夫5月3日至6日之間訪問美國，美國華府時間5月4日將會晤國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），會談議程將針對加強美日同盟的威攝力、應對力的具體措施進行意見交換。此外，針對侵略烏克蘭的俄羅斯、增強軍力的中國以及頻頻發射飛彈的北韓，美日將討論如何合作因應。