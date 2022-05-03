高雄一名人妻從行車紀錄影像發現丈夫與小三車震，氣得對兩人提告求償，還將影片傳給小三男友看稱「看來你女朋友的私生活挺精彩豐富唷」「你女朋友跟我老公在車内偷情激戰、熱吻、撫摸的畫面」，小三認為隱私權遭侵犯提告，高雄地院審理後判正宮得賠2萬元。

據《ETtoday新聞雲》報導，沈姓人妻2019年6月發現老公和陳女在車内接吻、撫摸及親熱的行為，同年9月，沈女把影片傳給陳女的許姓男友，並附上「這三段影片是你女朋友跟我老公在車内偷情激戰、熱吻、撫摸的畫面，而且你女友超級主動熱情的說他很想要……」、「看來你女朋友的私生活挺精彩豐富唷」、「你女友寫的情書」等文字。

陳女提告沈女侵害她的名譽權，沈女辯稱影片是在自己車內的行車紀錄器所拍，並非在陳女的私人場域，不能認為陳女有合理的隱私期待，而且把影片傳給陳的男友，是希望對方像自己一樣受到感情傷害。

法官審理認為，沈女取得錄影的方式雖然合法，但不應在沒有特定及合法使用目的及符合個人資料保護法的情況下轉傳，確實損害陳女的隱私權，因此判賠2萬元，全案可上訴。