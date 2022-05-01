伊林娛樂「最美綠葉」李懿個性直爽有話就講，以敢講敢玩風格活躍各大綜藝節目，憑姣好顏值及美腿也征服不少粉絲。但她的直率有時也會爆出糗事，甚至引發驚嚇場面；李懿近日在節目中分享，自己曾幫朋友辦復合派對，但順手拿了個杯子，竟然造成女主角摔杯走人的意外結果。

李懿上《小明星大跟班》錄影時說，她曾替好友舉辦「復合派對」，卻因她的不慎險些演變成「分手派對」；李懿說：「他們來的時候，那個女生就說想要喝水，我就順手拿了杯子幫她裝熱水，我們一群人在旁邊打麻將，突然聽到摔杯子的聲音，然後她就直接開門離開。」

李懿熱心幫好友辦「復合派對」，但一個沒注意救火險些變放火。（圖／中天綜合台提供）

李懿發現不對勁，撿起摔破的杯子時，竟看到杯子上浮現男生跟小三的合照：「有一種杯子是看起來沒圖案，可是它裝了熱水之後就會浮現照片，那是小三送的禮物，但是我不知道」；這禮物讓Sandy吳姍儒認為太可怕：「現在很多疑心病的女友都開始把杯子拿出來沖熱水了啦！」

Sandy也分享自己的驚嚇約會經驗：「高中時有一個男生喜歡我，在我生日那天他要點蠟燭，去到那邊警察過來問我在幹嘛？我心裡就想說連臨演都找好，很讚耶！但後來警察就說他用酒精膏點愛心，有人以為他要自焚就報警，我們直接被盤查！」；更多內容鎖定中天綜合台《小明星大跟班》明(2日)晚10點播出的「真的是受不了你們欸！老是把驚喜變驚嚇」。