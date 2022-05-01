偶像團體K-ONE出道的男星GINO擁有帥氣臉龐及健壯好身材，曾因演出《紫禁之巔》中的「天蠍」而走紅；近年在好幾齣8點檔戲劇中有亮眼表現，主持的節目更拿下金鐘獎，演藝事業如日中天；不過今(1日)卻傳出他竟發生「見紅」意外，吃飯不慎咬到舌頭導致血流不止，畫面曝光讓粉絲驚呼為他擔心。

Gino今(1日)在IG上透露超囧日常，原來前一天因為全家人都到他家裡吃飯，於是訂了一大份螃蟹粥為母親節暖身，吃到最後還剩下一點點，他就自己留著當隔天午餐；他今天起床後把粥加熱配黃金泡菜吃，怎料吃著吃著一個不小心，竟把自己的舌頭當成食物，狠狠咬下去刺破了舌尖，割出一個好大的傷口。

GINO自虧：「不過到底是那個內容物跟舌頭那麼像，我當作食物直接咬破」；本以為血一下就止住，沒想到過了30分鐘，舌頭上的傷口依然在流血，竟是血流不止，讓他相當緊張上網急問：「我就問，舌頭血流不止怎麼辦？」、「舌頭不可能縫線吧～那會痛爆!!!!」。

熱心粉絲們紛紛留言給他建議：「用冰塊冰敷」、「用口內膏」、「快去藥局買藥」、「天啊～吃蟹殼類要小心呀」、「去給醫生看啦」、「止血後擦口內膏很快就好了」、「先用冰塊含著，然後塗上西瓜霜或口內膏」、「一直含水可以止血」、「舌頭也是可以縫線的」，並提醒他接下來幾天小心照顧。GINO除了拍戲，近來也加入乾拌麵市場，推出的「和牛激拌麵」獲得好評，受到民眾喜愛。